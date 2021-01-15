البنتاجون يعلن خفض عدد القوات الأمريكية فى العراق وأفغانستان إلى 2.500

جدة - نرمين السيد - ونشر البيت الأبيض بيانا، أمس الخميس، تحدث فيه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب عن موقف بلاده من الحروب فى الشرق الأوسط وأفغانستان، ومشاركة القوات الأمريكية فيها.
وقال ترامب: "القوات الأمريكية فى أفغانستان فى أدنى مستوى لها منذ 19 عاما. وبالمثل، فإن قواتنا فى العراق وسوريا فى أدنى نقطة منذ سنوات عديدة".
وأضاف: "سأكون ملتزما دائما بوقف الحروب التى لا تنتهى".
وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية فى ديسمبر الماضى، أنه "لم يتم إصدار أوامر جديدة تؤثر على مواصلة سحب القوات... ومن المتوقع تخفيضها بواقع 2.500 فرد بحلول 15 يناير 2021".
وأضافت: "سيتم خفض عدد الجنود فى العراق من 3.000 إلى 2.500 جندى بحلول 2021".
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