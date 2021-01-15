بعد ذكر كلمة إسرائيل.. صحيفة كويتية توجه اعتذارا لقرائها

غردت صحيفة القبس الكويتية عبر صفحتها الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة " تويتر" معتذرة عن ذكر كلمة إسرائيل في احد المانشيتات الرئيسية لصحيفتها الورقية.
وقالت الصحيفة الكويتية عبر تويتر : تعتذر القبس عن الخطأ غير المقصود؛ الذي ورد سهوا في قائمة الدول الأسرع تطعيما، وذُكر بها اسرائيل بدلًا من «الكيان الصهيوني».
وأضافت الصحيفة الكويتية في تغريدتها علي تويتر: "وتؤكد القبس اعتزازها بتاريخها الوطني والقومي العربي منذ بيانها التأسيسي".
كما جددت الصحيفة الكويتية تعهدها بالدفاع عن القضية الفلسطينية اعلاميا، حيث أفادت قائلة: "وستستمر بالدفاع عن القضية الفلسطينية إعلاميا، لغاية حرفها الأخير".
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