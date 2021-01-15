المملكة تنتصر للمرأة.. تعيين السعوديات قاضيات لأول مرة في تاريخها

كشفت وكيلة وزارة الموارد البشرية لتمكين المرأة بالمملكة العربية السعودية هند بنت خالد الزاهد، عن صدور قرار سعودي في المستقبل القريب بتعيين المرأة السعودية قاضية شرعية حيث قالت: قريبًا ... «المرأة السعودية» ستتولى منصب قاضية شرعية.

جاءت تلك التصريحات أثناء مشاركة الزاهد في أحد البرامج على قناة العربية الفضائية.

وذكرت الزاهد، أن دخول النساء في بعض الوزارات السعودية جاء متأخرا، مشيرة إلى أن هناك الآن أكثر من 2000 سيدة يعملن في وزارة العدل، مؤكدة أن تولي المرأة منصب القاضي بات قريبًا.

وبينت الزاهد أن نسبة تولي المرأة السعودية للمناصب القيادية في القطاع الخاص بلغت 25%، فيما بلغت نسبة مشاركتها في سوق العمل 31%.

وأكدت أن الحكومة السعودية جادة في ملف تمكين المرأة، والمؤشرات الدولية عكست حجم تقدم السعودية في هذا الملف، لافتة إلى أن هناك تقبلًا لدخول المرأة لسوق العمل خصوصًا مع وجود إرادة سياسية.

وحول أكثر الوزارات تمكينًا للمرأة قالت وكيلة وزارة الموارد البشرية لتمكين المرأة، إن وزارتي التعليم والصحة بهما أكبر نسبة لتمكين المرأة.