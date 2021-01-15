خطوات التسجيل في منصة مدرستي عبر مايكروسوفت تيمز بالمملكة

أصبحت عمليات البحث عن المنصات التعليمية بالمملكة العربية السعودية في الفترة الحالية في تزايد مستمر، في ظل استمرار العملية التعليمية عن بعد، وذلك نظرا لما تمر به البلاد بسبب جائحة كورونا، حيث تحرص المملكة العربية السعودية في توفير كافة السبل للطلبة والطالبات من أجل استمرار التعلم عن بعد، وأخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل سلامة الطلاب، لذلك سوف نوضح طريقة تسجيل دخول منصة مدرستي عبر مايكروسوفت تيمز، حيث تعد منصة مدرستي من أهم المنصات التعليمية بالمملكة، في مختلف المراحل التعليمية، ويعتمد عليها كافة الطلبة والطالبات من أجل التواصل مع المعلمين والمعلمات وحضور الحصص ومتابعة شرح الدروس التعليمية التي يتم بثها من خلال المنصة، حيث قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بتخصيص رابط مباشر لتسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية للتعلم عن بعد، من خلال موقع منصة مدرستي مباشرة،وأتاحت تسجيل الدخول لمنصة مدرستي من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، يمكن للطلبة والطالبات استخدامه أيضا في حالة عدم القدرة على تسجيل الدخول من رابط المنصة المباشر، أو في حالة حدوث أي مشاكل فنية تحول دون الدخول إلى المنصة.

تسجيل دخول منصة مدرستي عبر مايكروسوفت تيمز

يتميز برنامج مايكروسوفت تيمز بالعديد من المميزات، من أهمها، أنه يعد إحدى البرامج التي تتيح دردشة الفيديو لمستخدميها، كما أشارت وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة تسجيل الطلاب والطالبات في برنامج مايكروسوفت تيمز، حرصا على سرعة التواصل من خلال هذا البرنامج، حيث يتيح لهم سرعة الاستفادة بشكل أفضل من كافة الخدمات التي تقدمها منصة مدرستي، في جميع المراحل التعليمية، خاصة في حالة حدوث بعض المشاكل الفنية أو أي مشاكل أخرى تتسبب في تعطيل الدخول للمنصة، حيث يسمح من خلاله للطلبة حضور الحصص الافتراضية، ومتابعة فيديوهات شروح الدروس في المراحل التعليمية المختلفة.

ينبغي أولا أن يقوم الطالب بتحميل برنامج مايكروسوفت تيمز، وذلك لمتابعة منصة مدرستي. يقوم الطالب بالدخول على مايكروسوفت تيمز، ويقوم بكتابة اسم المستخدم ورقم المرور المسجل بهم على المنصة، والتأكد من كتابة رقم المرور بشكل صحيح. القيام بالنقر على أيقونة تسجيل.

شرح تفصيلي لطريقة تسجيل الطلاب للدخول إلي منصة مدرستي عبر مايكروسوفت تيمز

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية استكمال الدراسة عن بعد خلال الفصل الدراسي الثاني، ينبغي على الطلاب والطالبات الراغبين في تسجيل الدخول عبر منصة مدرستي التسجيل في برنامج مايكروسوفت تيمز، من أجل أن يتمكنوا من الدخول إلى المنصة وتسجيل الحضور ومتابعة الدروس، ومعرفة جدول الحصص الدراسية، ومواعيد الحضور ومواعيد البث المباشر، كما أشارت وزارة التربية والتعليم خلال البيان الصحفي، أن مواعيد دروس المرحلتين المتوسطة والثانوية تبدأ من الساعة التاسعة صباحا، أما فيما يتعلق بمواعيد دروس المرحلة الابتدائية تبدأ من الساعة الثالثة عصرا.

يتم التسجيل في منصة مدرستي من خلال هذا الرابط هنا، حيث يتطلب على الراغب في التسجيل فتح حساب مايكروسوفت ليتمكن من الدخول إلى المنصة،وبعد تسجيل الدخول يختار الطالب أو الطالبة جدول من القائمة بالدروس المطلوبة، وبعد الانتهاء من الإستماع للدرس يتم الضغط على زر حضور ليتم تسجيل حضور الدرس، على أن يبدأ اليوم الدراسي عبر منصة مدرستي للمرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة 9:00 صباحا، وللمرحلة الابتدائية من الساعة 15:00 عصرا.

يقوم الطالب بتسجيل الدخول عبر برنامج مايكروسوفت تيمز من خلال كتابة البريد الخاص بحساب المدرسة أو العمل أو الخاص بك على مايكروسوفت تيمز. النقر على أيقونة تسجيل الدخول. سوف تظهر نافذة تتطلب من الطالب أن يقوم بتسجيل كلمة المرور الخاص به في حسابه على منصة مدرستي. ثم يقوم بالنقر على كلمة تسجيل الدخول. بعد ذلك سوف يتمكن الطالب من الدخول على كافة البيانات الخاصة به على المنصة.

كما قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية ممثلة في المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، بتنفيذ خطة تدريبية على أدوات القياس والتقويم الإلكتروني، وذلك عبر منصة مدرستي للتعليم عن بعد، وبرنامج مايكروسوفت تيمز Microsoft Teams، وذلك بهدف تحسين العملية التعليمية والممارسات التقويمية، ونواتج التعلم، وقد أفصحت عن ذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

حيث يستخدم الطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والكوادر التعليمية بالمملكة العربية السعودية برنامج مايكروسوفت تيمز من أجل استكمال عملية التعلم عن بعد، وذلك نظرا لإمكانيات هذا البرنامج الذي يوفر لمستخدميه العديد من المميزات، التي تعمل على تيسير العملية التعليمية عن بعد، حيث يمكن من خلال هذا البرنامج إنشاء الفصول الدراسية التي تتيح العمل والتفاعل من خلالها بكل سهولة، ويمكن من خلاله إنشاء محتوى، ومشاركة الموارد التعليمية فيما بينهم.

كيف يقوم الطالب بالدخول لأداء الاختبارات النهائية عبر منصة مدرستي

يستطيع الطالب أن يقوم بالدخول عبر منصة مدرستي من المنزل وأداء الاختبارات النهائية من خلال الخطوات الموضحة فيما يلي:

الدخول عبر منصة مدرستي. يقوم الطالب بملء البيانات وإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور الذي قام بالتسجيل بهم. يقوم الطالب باختيار المرحلة التعليمية الخاصة به من المراحل الثلاث الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية. يقوم الطالب باختيار الاختبارات النهائية، ومنها يقوم الطالب باختيار الاختبار النهائي.

الولوج إلى حسابك عبر برنامج مايكروسوفت تيمز Microsoft Teams.

الضغط على خانة الفرق Teams، سوف تظهر قائمة تختار منها إنشاء فريق أو الانضمام Join or create a team.

تختار إنشاء فريق جديد، ويمكنك الاختيار ما بين إنشاء فريق جديد تماما من الصفر، أو الضغط على اختيار إنشاء فريق من…، حي يمكنك اختيار فريق جديد من الأشخاص من مجموعاتك السابقة.

كيفية إنشاء فريق في برنامج مايكروسوفت تيمز بالخطوات