وزارة التعليم استمرار التعليم عن بُعد وإعلان آلية الفصل الثاني 1442

أعلنت وزارة التعليم السعودية رسمياً، استمرار التعليم عن بُعد خلال الفصل الدراسي الثاني، حيث قامت الوزارة تنفيذاً أوامر وزير التعليم الجديدة اليوم، بنشر بيان حول استعداد الوزارة لإعلان آلية الدراسة للفصل الدراسي الثاني رسمياً عبر المنصة منصة مدرستي الإلكترونية، وجاء ضمن قرارات التعليم السعودي، أن العملية التعليمية مستمرة إلكترونياً للحفاظ علي حياة الجميع، وسيتم السير علي منهج الفصل الدراسي الأول، وعند وجود داعي للحضور سيتم إعلان ذلك، حفاظاً علي حياة الجميع، وتطوير منصتي مدرستي للتمكن من الحصول علي أفضل الخدمات في صالح الطلاب والمعلمين والوزارة.

جاء ضمن آخر مستجدات قرارات وزير التعليم الجديدة من الدكتور ’’حمد آل الشيخ’’، رسمياً تفعيل منصة مدرستي للفصل الدراسي الثاني كما تم الاعتماد مسبقاً، مؤكداً نجاح المنصة علي مدار الأسابيع الماضية قبل وقوع الاختبارات النهائية للفصل الأول، وتأكيد أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية في ظل الظروف المنتشرة في كافة الجهات والخطر المحدق الذي يحيط بالجميع، وأكد أن الوزارة تعمل جاهدة للحفاظ علي الجميع.

يأتي ضمن التدوينات الآتية، آخر أخبار وزارة التعليم السعودي، بعد أن أعلنت الوزارة تضمين آلية الدراسة للفصل الثاني وتأكيدها رسمياً.

أوامر وزير التعليم الجديدة اليوم

جاء عبر الحساب الرسمي للوزارة، أن أمر السيد الدكتور ’’حمد آل الشيخ’’، جاء باستمرار عملية التعليم عن بُعد، وسيكون طبقاً للإجراءات التي أعلنتها الوزارة حفاظاً علي الصحة العامة للجميع، التزاماً بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظة الله، وفور بدء الفصل الدراسي الثاني، سيتم تقيم الوضع بعد أيام قليلة لمعرفة أهمية العودة للحضور أم الاستغناء عن الحضور حالياً واستكمال التعليم عن بعد ضمن مستجدات قرار وزارة التعليم الجديد.

الخطة الدراسية من التعليم السعودي

أصدرت وزارة التعليم السعودية، مخطط دراسي للمرحلتين المتوسطة والابتدائية للبنين والبنات، وذلك مع بداية الفصل الدراسي الثاني، يوم الأحد 17 من يناير 2021، علي أن تكون المرحلة القادمة مليئة بالتطورات حرصاً علي حياة الجميع في المملكة.

فرح معظم الطلاب وأولياء الأمور بالقرار، حيث تسعى المملكة جاهدة للحفاظ علي صحة الجميع، وعدم تعريضهم للخطر في ظل الظروف الحالية، والعمل علي تطوير المنصات التعليمية التي توفرها وزارة التعليم السعودية، والتي تسير وفق أوامر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.