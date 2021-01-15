ترتيب جدول الدوري السعودي بعد مباريات الجولة 13 // أشتعال صراع المنافسة على اللقب

الدوري السعودي للمحترفين أقوى دوري عربي وثاني أكبر دوري أسيوي من حيث القيمة السوقية التي تبلغ 480 مليون يورو، وترتيب جدول الدوري السعودي من أهم الأخبار التي يبحث عنها محبي الكرة السعودية، الدوري يضم أفضل اللاعبين من مختلف القارات، وينقل بصورة حصرية على قنوات السعودية الرياضية، والتي تحظى بنسبة مشاهدة كبيرة بين مختلف القنوات الرياضية العربية، يتنافس في الدوري السعودي 16 فريق يلعبون بنظام الذهاب والعودة والفريق البطل هو أكثر فريق جمع عدد من النقاط على مدار الموسم، ومر الدوري السعودي بمراحل عديدة منذ أن كان يسمى الدوري التصنيفي عام 1975 حتى دوري المحترفين حالياً.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 12 7 4 1 18 8:20 12 25 2 الشباب 13 7 4 2 17 16:22 6 25 3 الأهلي 12 7 1 4 18 20:19 -1 22 4 التعاون 13 5 6 2 17 7:15 8 21 5 الاتحاد 13 5 6 2 17 11:15 4 21 6 أبها 13 6 2 5 17 16:17 1 20 7 الوحدة 13 6 2 5 17 15:16 1 20 8 الإتفاق 13 5 3 5 17 21:20 -1 18 9 القادسية 13 5 3 5 17 20:19 -1 18 10 النصر 1 - 0 13 5 2 6 17 18:19 1 17 11 الفتح 13 5 2 6 17 22:21 -1 17 12 الفيصلي 13 3 5 5 17 19:16 -3 14 13 الباطن 13 3 4 6 17 21:19 -2 13 14 الرائد 0 - 1 13 3 4 6 17 18:14 -4 13 15 العين 13 3 1 9 17 26:15 -11 10 16 ضمك 13 2 3 8 17 24:15 -9 9

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفينالدوري السعودي بين الماضي والحاضر

مر الدوري السعودي بمراحل عديدة حتى أصبح من الدوريات الكبرى في المنطقة العربية والقارة الأسيوية، ومصنف من أكبر 10 دوريات في العالم من حيث القيمة السوقية، ففي بداية الدوري كان يسمى الدوري التصنيفي وذالك عام 1975، أي كان يتم تصنيف الفرق المشاركة بين فرق تصنيف ممتاز وفرق تصنيف درجة أـولى، ثم في عام 1976 سمي الدوري السعودي الممتاز، ثم تغير الاسم إلي اسم دوري كأس خادم الحرمين الشريفين عام 90/91 وبدأ يتحسس أولى خطوات الاحتراف، بالسماح لكل فريق بضم 3 لاعبين يلعب منهم 2 في المباراة ثم سمح باللعب للثلاث لاعبين بعد ذالك، وفي عام 2008/2009 تم تطبيق الاحتراف الكامل وسمي دوري المحترفين.

ترتيب جدول الدوري السعودي بعد الجولة 13

يتصارع هذا الموسم أكثر من فريق على اللقب بعكس أغلب المواسم السابقة، التي كانت محصور المنافسة فيها على الهلال والنصر، ولكن هذا العام النصر متراجع كثيراً ويحتل مراكز لا تتناسب مع تاريخه، والصراع منحصر بين الزعيم الهلالي ونادي الشباب والأهلي، وهذه متعة الدوري فالفارق بين المتصدر وصاحب المركز الرابع 3 نقاط، أي أن مباراة واحدة ممكن أن تصعد بفريق إلي القمة وتطيح بالمتصدر إلي المركز الثاني أو الثالث.