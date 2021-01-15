انتشار تطبيق تيليجرام فى العالم وميزات آخر تحديث بعد تطورات واتساب

أصبح تطبيق واتساب الأكثر استخداما فى إسبانيا حتى وقتنا هذا، لكن منذ بداية الجدل المثير حول تحديث التطبيق والتغييرات الجديدة في سياسة الخصوصية لدى مستخدمي التطبيق التى تطرأ عليه من خلال إدخال بيانات المستخدمين خاصة للغاية ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فقد شهدت أوروبا بدائل أخرى مثل تطبيق سيجنال وتيليجرام، اللذان ظهروا وأصبح نموهم نمو كبيراً فى الأيام الأخيرة بداية من عام 2021.

وقد أشارت الصحيفة الرسمية في إسبانيا صحيفة”الاسبانيول” إلى أن كل شىء بدأ بنشر شروط وتحديث سياسة الخصوصية لتطبيق واتساب، والتى تتضمن قسمًا جديدًا حول الطريقة التي تتم بها مشاركة بيانات مستخدمي التطبيق مع حساب موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلى الرغم من أن هذه الشروط الجديدة لا تنطبق على أوروبا، لكن هذا لا يعنى أنها لم تكن مثيرة للجدل، بالإضافة إلى ذلك أصبح الارتباط بتطبيق فيس بوك أكثر تطور للجدل.

زيادة اعداد مستخدمي تطبيق تيليجرام بديل واتساب

وأكدت الصحيفة أنه لهذه الأسباب، قد حقق تطبيق تيليجرام المزيد من المستخدمين الذين يبحثون عن بدائل لتطبيق الواتساب كذلك بديل تطبيق سيجنال، كمراسلة فورية، وحول 27% من المستخدمين فى أوروبا إلى تطبيق تيليجرام Telegram، وهو أمر مثير للفضول بالنظر إلى أن الشروط الجديدة لتطبيق واتساب لا تؤثر على الأوروبيين بل جميع أنحاء العالم عدا أوروبا.

وأكدت الصحيفة أنه تم تسجيل أكثر من 25 مليونًا إلى 500 مليون مستخدم إلى تيليجرام فى الأسبوع الأول من عام 2021، وأنه ارتفاع كبير مقارنة بمليون ونصف مستخدم يوميًا اعتادوا التسجيل في التطبيق وزيادة أعداد المستخدمين بشكل كبير ومن ضمنهم أعداد كبيرة من أوروبا.

خصوصية تطبيق التيليجرام 2021

أيضا تطبيق تيليجرام تلقى العديد من الإنتقادات التى تتعلق بسياسة الخصوصية، عندما تم الكشف أن وظيفة العثور على مستخدمي قريبين سمحت لهم بالعثور على أرقام المستخدمين من خلال التطبيق، وتدرس الشركة فى الوقت الحالى إمكانية تغيير هذه الخاصية من خلال إدارة الشركة، لكن من السابق لأوانه القول إن تيليجرام سيقضى على الواتس آب فى العالم، باعتباره أكثر التطبيقات المراسلة شيوعا، ولكن يبدو واضحا أن هناك تغييرا ملحوظا فى المشهد العام لقطاع التكنولوجيا.