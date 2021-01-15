أخبار اليمن : قتلى وجرحى وأسرى من المرتزقة في مراد مأرب

قتلى وجرحى وأسرى من المرتزقة في مراد مأرب
لقي عدد من مرتزقة العدو السعودي مصرعهم وأُسر آخرون اليوم في انكسار زحف واسع على مواقع الجيش واللجان بمحافظة مأرب.
وأوضح مصدر عسكري أن وحدات من الجيش اليمني واللجان تصدت لزحف نفذه المرتزقة على مواقع عسكرية في جبل مراد، استمر لـ10 ساعات، وتكبيد المرتزقة عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم قيادات.
وأكد المصدر وقوع العشرات من المرتزقة في الأسر واغتنام أسلحة متنوعة خلال التصدي للزحف.
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