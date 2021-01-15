لبنان يسجل أعلى حصيلة لكورونا.. وحديث عن تحور جيني

سجل لبنان يوم الجمعة 6154 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حصيلة غير مسبوقة في هذا البلد الذي يعاني من أزمة كبيرة في المستشفيات.
وأعلنت وزراة الصحة اللبنانية إن البلاد سجلت 6154 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة إضافة إلى 44 حالة وفاة.
من جهته، كشف عضو في لجنة الصحية النيابية إن "الفحوص الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا التي أجريت في مختبرين كبيرين في لبنان أظهرت وجود تغير جيني في الفيروس".
وأضاف النائب علي المقداد في تصريح للوكالة الوطنية للانباء أن 50 بالمئة من الفحوص خلال الأيام الماضية "أظهرت وجود نوع مستجد من الفيروس تكمن خطورته في أنه أسرع انتشارا، ولا نعلم حتى الآن إذا كنا نواجه نوعا جديدا من الفيروس، أو أن فيروس كورونا قد طور نفسه".
وتابع أن "الوضع في لبنان وصل إلى الخطورة التي كنا نحذر منها على الدوام، إذ إننا بتنا لا نجد أماكن للمرضى حتى في طوارئ المستشفيات، واللافت هو ظاهرة ارتفاع نسبة الإصابات بين صفوف فئة الشباب".
وبدأ لبنان فجر الخميس إجراءات إغلاق عام أكثر تشدداً من سابقاتها تتضمن منع تجول على مدار الساعة لنحو أسبوعين في محاولة للحدّ من ارتفاع معدلات الإصابات القياسية بفيروس كورونا المستجد ولتخفيف الضغط عن القطاع الطبي المنهك.
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