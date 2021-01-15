الصحة العالمية تعارض جعل شهادة لقاح كورونا شرطا للسفر

جدة - نرمين السيد - وقبل يومين، حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن الدخول إلى السنة الثانية من جائحة فيروس كورونا قد يكون أصعب مما واجهه العالم فى العام الأول من انتشار المرض.
وقال مدير برنامج الطوارئ فى منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، فى مؤتمر صحفى، عقده الأربعاء الماضى، إن "الدخول إلى السنة الثانية من جائحة عدوى فيروس كورونا "قد يكون أصعب" مما كان عليه الوضع سابقا "نظرا لبعض ديناميكيات انتقال المرض".
من جانبها، أكدت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، خلال المؤتمر الصحفى، أن "بعض الدول ستشهد بعد انتهاء فترة الأعياد تدهورا كبيرا للأوضاع قبل أن يبدأ تحسنها".
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