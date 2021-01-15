استنفار أمنى للتصدى لاحتجاجات ضد قرارات تتعلق بـ كورونا فى النمسا

جدة - نرمين السيد - وذكر نيهمر فى تصريحات، اليوم الجمعة، أن جماعات التطرف اليمينى مثل "الهويات" و"مواطنو الرايخ" و"البلاك بلوك" تعتزم التجمهر يوم غدا السبت وارتكاب اعمال عنف، مشيرا إلى أن الشرطة النمساوية استعدت بأقصى استعدادات ممكنة للتصدى لهذه الجماعات.

وأضاف نيهمر أنه ورد الى الشرطة معلومات عن مظاهرات، يوم غد السبت، مشيرا الى ان مكتب مكافحة الارهاب أفاد بأن الجماعات الراديكالية التى دعت إلى المظاهرات تشمل كلاً من اليمين واليسار المتطرفين.

وتوقع وقوع صدام بين الجماعات المتطرفة المختلفة، مشيرا الى أن السلطات الأمنية لا تستهين بالموقف وتفرض أقصى درجات الاستنفار الأمنى.

وأوضح أن الجماعات المتطرفة تعترض على قرارات الحكومة، بشأن فرض قيود الخروج وتقليل الاتصالات الاجتماعية بسبب فيروس كورونا وتنكر فكرة وجود الوباء وتروج لنظرية المؤامرة وكافة الأفكار المتطرفة.

وقال نيهمر إنه لن يتم التسامح مع عدم وجود حماية للفم والأنف أو عدم وجود مسافة أمان مشيرا الى أن حماية الصحة لها الأولوية القصوى.