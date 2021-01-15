قبيل تنصيب بايدن .. بيلوسى : إجراءات أمنية غير مسبوقة فى الكونجرس 

جدة - نرمين السيد - قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكى، نانسى بيلوسى، اليوم الجمعة، إنه تم اتخاذ، إجراءات أمنية غير مسبوقة فى مقر الكونجرس الأمريكى، وذلك قبيل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، الأربعاء المقبل، وبعد تعرضه لهجوم من قبل أنصار الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب.





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