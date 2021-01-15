أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 6154 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الان 243286 حالة. كما سجلت الصحة اللبنانية 44 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ انتشار الفيروس وحتي الان 1825 حالة. كما رصدت الوزارة اللبنانية 1865 حالة تعافي من الفيروس المستجد خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي حالات الاستشفاء في البلاد إلى 149108 حالة. فيما تم إجراء 21854 فحص مخبري للكشف عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الماضية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابات كورونا في لبنان تتخطى عتبة الـ6000 خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.