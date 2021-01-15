بيلوسي: إحالة محاكمة ترامب إلى مجلس الشيوخ

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن إجراءات محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برلمانيًا تمهيدًا لعزله ستُحال إلى مجلس الشيوخ.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد صوت الأربعاء الماضي بأغلبية 232 صوتًا بينهم 10 جمهوريين لصالح قرار بتوجيه تهمة التحريض على التمرد لترامب، على خلفية اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس في 6 يناير أثناء جلسة التصديق على نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وأكدت بيلوسي في مؤتمر صحفي أنه ستكون هناك استعدادات أمنية غير مسبوقة لـ"حماية الديمقراطية" خلال تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير.

وقالت بيلوسي إن رجال الشرطة بذلوا كل ما في وسعهم لحماية مبنى الكابيتول أثناء اقتحامه، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة إجراء مراجعة للخطط الأمنية عقب حادثة اقتحام الكابيتول.

وأضافت بيلوسي أن النواب مستعدون ويسعون للرد على الهجوم الذي استهدف الكونجرس، وأن هناك اهتمام قوي بإنشاء لجنة شبيهة بلجنة أحداث 11 سبتمبر للتحقيق في الهجوم.

وتابعت بيلوسي أنه إذا ثبت تورط أعضاء في الكونجرس في الأحداث الأخيرة سيتم اتخاذ إجراءات ضدهم.