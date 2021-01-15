بومبيو: إيران تستخدم الصواريخ والمسيرات والزوارق في حملة لنشر الإرهاب عالميا

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على كيانات إيرانية بسبب ممارستها أنشطة متعلقة بنشر الأسلحة. وفرضت الخارجية الأمريكية عقوبات جديدة تستهدف كيانات عسكرية إيرانية وشركات شحن تابعة للحرس الثوري، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه تم فرض عقوبات على منظمات الصناعة البحرية والجوية والجوفضائية في إيران. وأضاف بومبيو أن انتشار الأسلحة التقليدية الإيرانية يهدد الأمن الإقليمي والدولي ويغذي الصراعات في سوريا ولبنان والعراق واليمن. وتابع بومبيو أن إيران تستخدم هجمات الزوارق والصواريخ والمسيرات في حملة نشر الإرهاب عالميا. ودعا بومبيو جميع الدول إلى حظر بيع أو تزويد إيران بالأسلحة، مضيفًا "ملتزمون بمواصلة الضغط على النظام الإيراني لتغيير سلوكه بشكل جذري".

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