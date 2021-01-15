إعلامية كويتية: تنظيم حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد رسالة سلام من مصر

أشادت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، بحالة التنظيم والصورة المشرفة التي جاء عليها افتتاح بطولة كـأس العالم لكرة اليد والذى تستضيفه القاهرة حاليًا، لافتة إلى أن مصر أبهرت العالم فى حفل الافتتاح الذي حضره الرئيس السيسي وجاء تحت رعايته وحضره عدد كبير من الشخصيات المسؤولة.

وقالت "الرشيد"، فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، إن مصر يوم بعد يوم تثبت جدارتها وتفوقها فى تنظيم الاحتفالات العالمية والتي دائما تظهر بأفكار فيها إبداع وابتكار، مشيدة فى الوقت ذاته بجهود الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذى استطاع هو وفريقه أن يقدموا صورة تليق بمكانة مصر كدولة عظمى.

وأكدت الرشيد، إلى أن هذا الحدث يمثل أول حدث عالمي تستضيفه مصر في ظل جائحة كورونا ما يعد رسالة أمن وسلام، فضلًا عن أنه تم فيه مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية بعدم حضور الجمهور استجابة لـ رابطة الأوروبيين المحترفين حفاظًا على أمن وسلامة الجميع.

ولفتت "الرشيد"، إلى كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح الحفل وترحيبه بالحضور والتي حملت فى مضمونها التفاؤل والصمود أمام الصعوبات وأن جائحة كورونا أصبح العالم يتعايش معها وسيتجاوزها، مشيرة إلى قدرة مصر الدائمة بعزيمة شعبها في مواجهة أي صعوبات.