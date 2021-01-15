الإمارات تؤكد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء الغربية

أكدت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، موقفها الداعم لسيادة المغرب على الصحراء الغربية، معربة عن تقديرها لجهود الولايات المتحدة والمغرب لتنظيم مؤتمر حول دعم حل الحكم الذاتي بالصحراء.

وقال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد في كلمة خلال مؤتمر وزاري بشأن دعم حل الحكم الذاتي بالصحراء المغربية "نؤكد على موقف دولة الإمارات الداعم لسيادة المغرب على الصحراء المغربية".

وأضاف بن زايد "حرصنا على أن نكون في طلائع الدول الداعمة لموقف المغرب بشأن الصحراء".

بدوره، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن الاجتماع يرسل إشارة مهمة إلى أن الاستقرار والسلام هو الخيار المنشود.

وتابع "هناك توجه جديد لدعم حل الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.. الكثير من الدول بدأت بفتح قنصليات في مدينة العيون بالصحراء المغربية".