رابط الدخول والتسجيل في منصة مدرستي madrasati.sa للتعليم عن بُعد

التسجيل في منصة مدرستي للتعليم عن بُعد, حيث أعلنت وزارة التعليم عبر الموقع الرسمي لها أنه سوف يتم البدا في عملية التعليم عن بُعد في ظل تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا مره آخري, وتقدم منصة مدرستي الكثير من الخدمات التعليمية والتعليم الرقمي للطلاب والطالبات في مختلف مراحل التعليم بالمملكة, وتساهم منصة مدرستي بشكل كبير وملحوظ في تطور المنظومة التعليمية في المملكة العربية السعودية, ومن ضمن البرامج التعليمية التي تقدمها منصة مدرستي أنها تقوم بتقديم المناهج الدراسية للطلاب عبر بث مباشر عبر قناتها التعليمية, كما تقوم بتقديم دروس في اللغة الانجليزية, كما تقدم برامج تعليمية في الناحية العلمية الخاصة بالبرمجة, ومن أهم الأشياء التي تقدمها المنصة هي تحليل أداء الطلاب وقياس النتائج, لذا إليكم خطوات التسجيل في منصة مدرستي للتعليم عن بُعد.

كيفية التسجيل في منصة مدرستي

لكي تقوم بالتسجيل في منصة مدرستي لابد من اتباع خطوات محددة يقوم بها الطالب أو ولي الأمر الذي يرغب في التسجيل لأبنائه في المنصة الخاصة بالتعليم عن بعد.

قم بالدخول علي الموقع الرسمي لمنصة مدرستي.

ثم يقوم الطالب أو ولي الأمر بفتح حساب مايكروسوفت لهم.

يتم تسجيل الدخول علي منصة مدرستي, بكتابة اسم المستخدم والرقم السري والرمز المرئي والذين يكونوا مسجلين من قبل في نظام نور.

تحديد الدروس والمواد التي يرغب في تحصيلها من خلال منصة مدرستي.

بعد أن يقوم الطالب بحضور دروسه والاستماع إليها وتعلمها يقوم بالضغط علي خانة حضور، والتي تكون بجوار كلمة الدرس لتتم عملية تسجيل حضوره في المنصة.

مواعيد دروس المراحل المختلفة في منصة أبشر

قامت منصة مدرستي للتعليم عن بُعد بتحديد مواعيد محددة لكل مرحلة علي حدا, حتي يتثنى لكل الطلاب متابعة دروسهم جيداً وبانتظام, حيث جاءت مواعيد الدروس للمراحل المختلفة كالتالي: