رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2021

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بجمهورية مصر العربية، عن رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة لعام 2021، حيث تتيح للطلاب والطالبات بالصف الثالث الثانوي إمكانية تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة من خلال الدخول عبر الرابط الإلكتروني المتاح من الوزارة.

رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة لطلاب الصف الثالث الثانوي 2021

أوضحت وزارة التربية والتعليم في بيان لها اليوم الأحد الموافق 10 يناير 2021، عن رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021، ضمن استعدادات الوزارة لعقد امتحانات العام الدراسي 2021، كما أوضحت من خلال رابط تسجيل الاستمارات أن التسجيل ومراجعة البيانات متاحة للصفوف التالية:

طلاب الصف الثالث الثانوي.

طلاب الصف الثاني الثانوي.

طلاب الصف الأول الثانوي.

طلاب الصف الثالث الإعدادي.

يتطلب من الطالب أن يكون لديه بريد إلكتروني مدرسي حتى يتمكن من ملئ الاستمارة وطباعتها، وإن لم يكن الطالب لديه بريد إلكتروني، يمكنه الحصول على بريد إلكتروني من خلال الدخول على رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي، حتى يتمكن الطالب من إنشاء بريد إلكتروني مدرسي، حيث توفر الوزارة من خلال ذلك الموقع آلية مميكنة تعمل على الخدمة الذاتية للطلبة، وكذلك المعلمين، وذلك لإمكانية إصدار البريد الإلكتروني المدرسي، والاستفادة من تطبيقات أوفيس 365 المختلفة المتاحة للوزارة.

كما أشارت الوزارة أنه في حالة وجود أي خطأ في البيان، يتم تعديله من خلال وحدة المعلومات بالمدرسة التابع لها الطالب، أو من خلال التقدم بشكوى من خلال رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية للشكاوى والاقتراحات.

حيث تتولى أقسام إدارات الإحصاء بمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بالعمل على حل جميع المشكلات التي ترد لهم من الطلبة والطالبات عبر صفحة الشكاوى والاقتراحات الإلكترونية، ومن لجدير بالذكر أيضا أن الوزارة قد أوضحت أن التسجيل إلكتروني منذ بداية هذا العام، سوف يتم بشكل إلكتروني من خلال استخدام البريد الإلكتروني للطالب، الذي يمكن للطالب أن يحصل عليه عبر البوابة الإلكترونية للحساب المدرسي الإلكتروني الموحد، والمتاح لجميع الطلبة والطالبات بمختلف المدارس الحكومية والمدارس الخاصة والمنازل.

عقد امتحانات إلكترونية تجريبية لإزالة رهبة أول امتحان إلكتروني فى الثانوية العامة 2021

أشارت مصادر مسئولة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مشددة على أن الطلاب يؤدون الامتحانات في مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا على أجهزة التابلت، وعلى الرغم من ذلك أوضحت أنه لن يتم عقد امتحانات في المنزل إلا في حالة إذا اشتد الوضع الصحي، كما أشارت إلى أن مرحلة الثانوية العامة لها وضع خاص في الامتحانات من ترتيبات من حيث اللجان والمراقبين، حتى تتضمن للطلاب فرص متكافئة في الامتحانات.

كما لفتت الانتباه إلى أنه سوف يتم عقد امتحانات تجريبية كنموذج تجريبي للطلاب في الفصل الدراسي الثاني، بهدف تدريب الطلاب على نوعية الأسئلة الواردة في امتحانات الثانوية العامة، وبهدف إزالة الخوف والرهبة من امتحانات الثانوية عند الطلاب لأول امتحان إلكتروني لطلاب الثانوية العامة.