رابط تقديم مكافحة المخدرات للنساء 1442.. شروط وخطوات التسجيل برتبة جندي

فُتح باب القبول من أجل تقديم مكافحة المخدرات للنساء 1442هـ، قد أعلنت المديرية العامة للقبول المركزي في وكالة وزارة الداخلية السعودية للشؤون العسكرية، عن عددٍ من الوظائف على “رتبة جندي” بالنسبة للمرأة في هذا القطاع الذي يتصدى للمهربين وإحباط تهريب المواد المخدرة بجميع أنواعها إلى أرض المملكة العربية السعودية، فيما يأتي ذلك لتحقيق مزيدٍ من النجاح لهذه المديرية التي تأسست قبل أكثر من نصف قرن.

تقديم مكافحة المخدرات للنساء 1442

ننشر لكم رابط تقديم مكافحة المخدرات للنساء 1442هـ، وطريقة التسجيل، خِدمة للمواطنات الراغبات في الالتحاق بهذه المديرية، على رتبة جندي، ويتم التقديم في تلك المكافحة بإتباع الخطوات الآتية:

يجب الدخول إلى موقع أبشر للتوظيف عبر شبكة الإنترنت. النقر على الوظائف المتاحة. بعد ذلك، الدخول إلى الوظيفة المطلوبة. يجب بعد ذلك، مراجعة تفاصيل الوظيفة. علينا الضغط على الموافقة على الشروط وقواعد الوظيفة، ثم النقر على “التقديم”. إدخال رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، والجنس، والحالة الاجتماعية، ورقم هوية الأب، ومحل الميلاد. يجب إدخال تاريخ إصدار البطاقة، ومكان إصدارها، وجنسية الأم، ورقم الهاتف الجوال، وفئة المهنة، والحقول، والوزن، وتفاصيل منطقة السكن، واسم أحد الأقرباء، ورقم جواله. ننقر بعد ذلك، على “التالي” ثم على مربع “حفظ”. علينا، أيضًا، كتابة نوع التخصص، والتخصص العام، والتخصص الدقيق، وسنة التخرج، والمعدل، والتقدير، والإجابة عن وجود دورة لغة، وحاسب آلي أم لا. فيما يجب بعد ذلك، النقر على إضافة مؤهل علمي آخر، “إن وجد”. أخيرًا، يجب الحفظ والتقديم، ثم طباعة الصفحة ورقم الطلب، لتصل بعد ذلك رسالة على الهاتف الجوال.

شروط التسجيل في وظيفة جندي للنساء في المملكة

وجاءت شروط الوظيفة الخاصة للنساء برتبة جندي في المملكة العربية السعودية، على النحو التالي: