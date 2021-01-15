25 مصابا بالسلالة الجديدة من كورونا في الاردن

دوت الخليج :- أعلن وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات عن تعرض مجموعة داخل الأردن للعدوى بالسلالة الجديدة من كورونا من قادمين مصابين من خارج الأردن.

واشار عبيدات في تصريحات صحفية : ان عدد المصابين بالسلالة الجديدة وصل 25 مصابا .

وبين : "المصابون بالسلالة الجديدة كانوا معزولين في بيوتهم ولم يتم حجرهم مؤسسيا"،و لم يستبعد ازدياد أعداد المصابين بالسلالة الجديدة ، وفق المملكة .

وتحدث عن وجود طفرات أخرى يتم اكتشافها في الأردن وفي العالم باستمرار.