الف إصابة جديدة بكورونا في مصر
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ليل الخميس/ الجمعة عن تسجيل 1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و59 وفاة.
وأضافت الوزارة في بيانها اليومي أن إجمالي عدد المصابين في البلاد يرتفع بذلك إلى 153 ألفا و741 مصابا، والوفيات إلى 8421 وفاة.
كما أعلنت الوزارة عن تعافي 760 شخصا من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 121072 شخصا.
(وكالات)
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