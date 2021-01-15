إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 93.5 مليوناً

إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 93.5 مليوناًتجاوزت حصيلة الإصابات الإجمالية لفيروس كورونا حتى اليوم الجمعة، 93 مليونا و555 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب من 66 مليونا و856 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حاجز الـ2 مليون شخص.

وبحسب أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة فقد سجلت دول العالم الخميس، تراجعاً طفيفا في عدد الوفيات، فيما سجل شبه استقرار في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، مقارنة باليوم الذي سبقه، حيث سُجل 749 ألف و358 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 15,422 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وولا تزال أمريكا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (397,994 وفاة)، والبرازيل (207,160 وفاة)، والهند (151,954 وفاة)، والمكسيك (137,916 وفاة)، وبريطانيا (86,015 وفاة).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (23,848,410 إصابات)، والهند (10,528,508 إصابات)، والبرازيل (8,326,115 إصابة)، وروسيا (3,495,816 إصابة)، وبريطانيا (3,260,258 إصابة).