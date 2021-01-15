عاجل .. السودان يدعو إثيوبيا للانسحاب من أراضيه : لا نرغب بالحرب

جدة - نرمين السيد - دعا مجلس السيادة السودانى، اليوم الجمعة، إثيوبيا للانسحاب من منطقتين تابعتين له على الحدود، مشيرا إلى أنه بوسعه استردادهما إلا أنه لا يرغب بالحرب، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز".





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