الإمارات : ندعم المغرب فى فرض سيادتها على الصحراء

جدة - نرمين السيد - وجاء تأكيد الشيخ عبدالله بن زايد على موقف الإمارات من سيادة المغرب للصحراء خلال كلمته فى المؤتمر الوزارى الذى نظمته الولايات المتحدة والمغرب عبر تقنية الفيديو، بشأن دعم حل الحكم الذاتى بالصحراء المغربية.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد: "نؤكد على موقف دولة الإمارات الداعم لسيادة المغرب على الصحراء المغربية".

وأضاف: "حرصنا على أن نكون فى طلائع الدول الداعمة لموقف المغرب بشأن الصحراء".

ومن ناحيته أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكى، ديفيد شينكر، أن الحكم الذاتى هو الإطار الوحيد للحل فى الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع هو إشارة إلى حكمة خطة الحكم الذاتى بالصحراء المغربية.

وقال وزير الخارجية المغربى ناصر بوريطة إن الاجتماع يرسل إشارة مهمة إلى أن الاستقرار والسلام هو الخيار المنشود.

وأوضح بوريطة: "هناك توجه جديد لدعم حل الحكم الذاتى فى الصحراء المغربية.. الكثير من الدول بدأت بفتح قنصليات فى مدينة العيون بالصحراء المغربية".