ست دول أوروبية تعرب عن قلق بالغ لتأخر تسليم لقاح فايزر

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق اليوم، أكدت شركة فايزر الأمريكية للاتحاد الأوروبى أنها ستسلم الجرعات المتوقعة فى الربع الأول كما هو مقرر، مشيرة إلى تباطؤ تسليم اللقاح حتى نهاية يناير وفبراير.

وطالبت المفوضية الأوروبية، "فايزر" باحترام تعهداتها بشأن مواعيد تسليم اللقاح، والاتزام بتسليم الجرعات المتوقعة كما هو مجدول.

وأوضحت المفوضية الأوروبية "يمكننا تأمين اللقاح ضد كورونا لـ 80% من مواطنى الاتحاد"، مشيرة إلى أن أوروبا تواجه اتساع نطاق تفشى فيروس كورونا وتحوره.