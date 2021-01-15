الخطوط القطرية تعلن عودة رحلاتها إلى جدة

أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم الجمعة عودة رحلاتها إلى جدة بواقع ٤ رحلات اسبوعيًا إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي.
وأعلنت الخطوط الجوية السعودية، في 9 يناير، استئناف الرحلات الجوية من الرياض وجدة إلى العاصمة القطرية الدوحة، ابتداء من 11 يناير الجاري.
وذكرت الخطوط السعودية أنه سيتم تشغيل 7 رحلات أسبوعيًا، تشمل 4 رحلات من الرياض و3 رحلات أسبوعيا من جدة، وفقا لصحيفة "عكاظ".
وكانت السعودية أعلنت، مطلع العام الجاري، إعادة فتح المجال الجوي والمنافذ البحرية والبرية مع قطر.
ووقعت دول الرباعي العربي - مصر والسعودية والإمارات والبحرين - على بيان "العلا"، والذي يقضي بإعادة العلاقات مع قطر واستئناف الرحلات الجوية والبحرية والبرية.
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