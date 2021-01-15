نتيجة الشهادة السودانية 2020-2021 حقيقة التأجيل والموعد الرسمي لها

نتيجة الشهادة السودانية 2020-2021 ، يترقب جميع الطلاب الآن إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2020-2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وهناك الكثير من الأخبار المنتشرة والشائعة عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تُفيد أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2020 برقم الجلوس يوم السبت الموافق 16-1-2021، فمن خلال هذه المقالة سنتعرف معكم على صحة تلك الأخبار ومعرفة موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2020-2021.

نتيجة الشهادة السودانية 2020

للحصول على نتيجة الشهادة السودانية 2020-2021 يحتاج جميع الطلبة والطالبات إلى إدخال رقم الجلوس الخاص بهم في الخانة المخصصة لعرض النتيجة عبر الصفحة التي ستخصصها وزارة التربية والتعليم السودانية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت وقت إعلان نتيجة الشهادة السودانية بجميع المحافظات في وقتها المُحدد.

وأكدت وزارة التربية والتعليم السودانية أنها عملت على مراعاة جميع الطلبة والطالبات بشكل كبير وغير مسبوق من قبل، وأشادت الوزارة بجميع العاملين لديها خاصة في لجان التصحيح والمراجعة النهائية لأوراق الطلبة والطالبات بالشهادة الثانوية السودانية متنية لجميع أبناءها الطلبة والطالبات النجاح والتوفيق.

موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2020

أوضحت وكالة السودان للأنباء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قبل ثلاثة ساعات من الآن أن وزارة التربية والتعليم تنفي تماماً ما تردد من أخبار وما تم تداوله من أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية فيما يخص أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2020 يوم السبت الموافق الخامس عشر من يناير الجاري.

وفي ذات الصدد أهابت وزارة التربية والتعليم السودانية جميع الطلاب بعدم الاستجابة لهذه الشائعات ويجب توخي الحذر، وأنه يجب على الجميع التأكد من صحة الأخبار عن طريق المصادر الرسمية فقط وعدم اتباع أي مواقع تنشر أخبار مغلوطة الهدف منها المصالح الشخصية.

وسيتم إعلان نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2020-2021 الخرطوم, الجزيرة, نهر النيل, البحر الأحمر, القضارف, كسلا, سنار, نتيجة الشهادة السوادنية 2020 غرب دارفور, شرق دارفور, جنوب دارفور, نتيجة الشهادة السودانية وسط دارفور, شمال دارفور, غرب كردفان, شمال كاردفان, جنوب كردفان وجميع المناطق.

رابط نتيجة الشهادة السودانية 2020-2021 برقم الجلوس

يُمكنكم جميع الطلبة والطالبات استخراج نتيجة الشهادة السودانية 2020-2021 بإدخال رقم الجلوس فور ظهورها، من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم، وسنتابع معكم المزيد فيما يخص موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية ٢٠٢٠ عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالسودان.