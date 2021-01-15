بنده تقدم أقوى العروض على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بمناسبة عودة المدارس

تقدم مجموعة بنده هايبر بنده السعودية أقوى العروض بمناسبة عودة المدارس على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية وأيضاً شاشات التلفزيون والهواتف المحمولة بعروض وتخفيضات حصرية ولا تقبل المنافسة، فدائماً ما تعرف مجموعة شركات بنده بالعروض الحصرية والتخفيضات الحقيقية التي تجعلها دائماً مصدر ثقة لعملائها، وتجعلها الوجهة الأولى لمن يرغب في التسوق، لأنها دائماً ما تقدم عروض حصرية ومسابقات تنافسية وجوائز مجانية. عروض بنده على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية: عروض بنده على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية: أحصل على قطاعة مولينكس 500 وات بسعر 149 ريال سعودي بدلاً من 195 ريال.

أحصل على خلاط يدوي 4 في1 جيباس بسعر 75 ريال سعودي بدلاً من 125 ريال.

أحصل على خلاط مولينكس مع مطحنتين بسعر 129 ريال سعودي بدلاً من 209 ريال.

أحصل على قلاية بدون زيت جيباس 4.2 لتر بسعر 219 ريال سعودي بدلاً من 329 ريال.

أحصل على قلاية كليك أون 1,500 وات سعة 2.5 لتر بسعر 159.5 ريال سعودي بدلاً من 319 ريال.

محضرة طعام ارايتي بسعر 142.50 ريال سعودي بدلاً من 285 ريال.

موزع مياة حار وبارد مع حافظة داخلية جيباس بسعر 299 ريال سعودي بدلاً من 459 ريال.

غلاية دولفيني تيفال بسعر 89 ريال سعودي بدلاً من 115 ريال.

عصارة مولينكس بسعر 89 ريال سعودي بدلاً من 119 ريال.

مايكروويف كليك أون بسعر 189 ريال سعودي بدلاً من 295 ريال.

فرن كهربائي لوكسيل سعة 36 لتر بسعر 129 ريال سعودي بدلاً من 189 ريال. سماعات أبل آير بودس برو بسعر 875 ريال سعودي بدلاً من 1205 ريال.

سماعة لاسلكية برو بودس روكسون بسعر 119 ريال سعودي بدلاً من 229 ريال.

سماعة بلوتوث واوو بسعر 35 ريال سعودي بدلاً من 49 ريال.

اسورة رياضية شاومي مي 4 بسعر 95 ريال سعودي بدلاً من 129 ريال.

سماعة لاسلكية جبرا 2 بسعر 49 ريال سعودي بدلاً من 198 ريال.

ابا أيباد 8 بسعر 1,649 ريال سعودي بدلاً من 1,899 ريال.

ماوس لاسلكي فيليبس بسعر 39 ريال سعودي بدلاً من 65 ريال.

شاحن متنقل بمدخلين أووي 10,000 أمبير بسعر 69 ريال سعودي بدلاً من 109 ريال.

تابلت لينوفو ام 10 بسعر 599 ريال سعودي بدلاً من 699 ريال.

تابلت لينوفو ام 7 بسعر 449 ريال سعودي. عروض بنده لشاشات التلفزيون: عروض بنده لشاشات التلفزيون: تلفزيون تي سي إلى 50 بوصة بسعر 1,299 ريال سعودي بدلاً من 1,899 ريال.

تلفزيون دورا 48 بوصة بسعر 649 ريال سعودي بدلاً من 799 ريال.

تليفزيون إمبكس 55 بوصة بسعر 1,199 ريال سعودي بدلاً من 1,752 ريال.

تلفزيون سكاي وورت 55 بوصة بسعر 1,479 ريال سعودي بدلاً من 1,799 ريال.

تليفزيون تي سي إل 70 بوصة بسعر 2,899 ريال سعودي بدلاً من 4,499 ريال.

تلفزيون دورا 64 بوصة بسعر 1,999 ريال سعودي بدلاً من 2,699 ريال.

تلفزيون توشيبا 49 بوصة بسعر 799 ريال سعودي بدلاً من 1,204 ريال. عروض الهواتف المحمولة: عروض الهواتف المحمولة: جوال سامسونج أي 71 وصل حديثاً بسعر 1,299 ريال سعودي بدلاً من 1,759 ريال.

هاتف سامسونج أي 51 بسعر 969 ريال سعودي بدلاً من 1,209 ريال.

جوال سامسونج أي 01 بسعر 399 ريال سعودي.

هاتف هواوي واي 9 أي وصل حديثاً بسعر 1,099 ريال سعودي.

جوال هواوي واي 7 بي بسعر 649 ريال سعودي.

جوال هواوي واي 5 بي بسعر 375 ريال سعودي.

جوال لينوفو أي 8 بسعر 489 ريال سعودي بدلاً من 699 ريال.

جوال لينوفو أي 7 بسعر 335 ريال سعودي.

هاتف أبل أيفون 12 بسعر 3,999 ريال سعودي.

هاتف أبل أيفون اس إي بسعر 1,919 ريال سعودي بدلاً من 2,199 ريال.

هاتف أبل أيفون أكس أس بسعر 2,499 ريال سعودي بدلاً من 3,509 ريال. الوسوم

تقدم مجموعة بنده هايبر بنده السعودية أقوى العروض بمناسبة عودة المدارس على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية وأيضاً شاشات التلفزيون والهواتف المحمولة بعروض وتخفيضات حصرية ولا تقبل المنافسة، فدائماً ما تعرف مجموعة شركات بنده بالعروض الحصرية والتخفيضات الحقيقية التي تجعلها دائماً مصدر ثقة لعملائها، وتجعلها الوجهة الأولى لمن يرغب في التسوق، لأنها دائماً ما تقدم عروض حصرية ومسابقات تنافسية وجوائز مجانية. عروض بنده على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية: عروض بنده على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية: أحصل على قطاعة مولينكس 500 وات بسعر 149 ريال سعودي بدلاً من 195 ريال.

أحصل على خلاط يدوي 4 في1 جيباس بسعر 75 ريال سعودي بدلاً من 125 ريال.

أحصل على خلاط مولينكس مع مطحنتين بسعر 129 ريال سعودي بدلاً من 209 ريال.

أحصل على قلاية بدون زيت جيباس 4.2 لتر بسعر 219 ريال سعودي بدلاً من 329 ريال.

أحصل على قلاية كليك أون 1,500 وات سعة 2.5 لتر بسعر 159.5 ريال سعودي بدلاً من 319 ريال.

محضرة طعام ارايتي بسعر 142.50 ريال سعودي بدلاً من 285 ريال.

موزع مياة حار وبارد مع حافظة داخلية جيباس بسعر 299 ريال سعودي بدلاً من 459 ريال.

غلاية دولفيني تيفال بسعر 89 ريال سعودي بدلاً من 115 ريال.

عصارة مولينكس بسعر 89 ريال سعودي بدلاً من 119 ريال.

مايكروويف كليك أون بسعر 189 ريال سعودي بدلاً من 295 ريال.

فرن كهربائي لوكسيل سعة 36 لتر بسعر 129 ريال سعودي بدلاً من 189 ريال. سماعات أبل آير بودس برو بسعر 875 ريال سعودي بدلاً من 1205 ريال.

سماعة لاسلكية برو بودس روكسون بسعر 119 ريال سعودي بدلاً من 229 ريال.

سماعة بلوتوث واوو بسعر 35 ريال سعودي بدلاً من 49 ريال.

اسورة رياضية شاومي مي 4 بسعر 95 ريال سعودي بدلاً من 129 ريال.

سماعة لاسلكية جبرا 2 بسعر 49 ريال سعودي بدلاً من 198 ريال.

ابا أيباد 8 بسعر 1,649 ريال سعودي بدلاً من 1,899 ريال.

ماوس لاسلكي فيليبس بسعر 39 ريال سعودي بدلاً من 65 ريال.

شاحن متنقل بمدخلين أووي 10,000 أمبير بسعر 69 ريال سعودي بدلاً من 109 ريال.

تابلت لينوفو ام 10 بسعر 599 ريال سعودي بدلاً من 699 ريال.

تابلت لينوفو ام 7 بسعر 449 ريال سعودي. عروض بنده لشاشات التلفزيون: عروض بنده لشاشات التلفزيون: تلفزيون تي سي إلى 50 بوصة بسعر 1,299 ريال سعودي بدلاً من 1,899 ريال.

تلفزيون دورا 48 بوصة بسعر 649 ريال سعودي بدلاً من 799 ريال.

تليفزيون إمبكس 55 بوصة بسعر 1,199 ريال سعودي بدلاً من 1,752 ريال.

تلفزيون سكاي وورت 55 بوصة بسعر 1,479 ريال سعودي بدلاً من 1,799 ريال.

تليفزيون تي سي إل 70 بوصة بسعر 2,899 ريال سعودي بدلاً من 4,499 ريال.

تلفزيون دورا 64 بوصة بسعر 1,999 ريال سعودي بدلاً من 2,699 ريال.

تلفزيون توشيبا 49 بوصة بسعر 799 ريال سعودي بدلاً من 1,204 ريال. عروض الهواتف المحمولة: عروض الهواتف المحمولة: جوال سامسونج أي 71 وصل حديثاً بسعر 1,299 ريال سعودي بدلاً من 1,759 ريال.

هاتف سامسونج أي 51 بسعر 969 ريال سعودي بدلاً من 1,209 ريال.

جوال سامسونج أي 01 بسعر 399 ريال سعودي.

هاتف هواوي واي 9 أي وصل حديثاً بسعر 1,099 ريال سعودي.

جوال هواوي واي 7 بي بسعر 649 ريال سعودي.

جوال هواوي واي 5 بي بسعر 375 ريال سعودي.

جوال لينوفو أي 8 بسعر 489 ريال سعودي بدلاً من 699 ريال.

جوال لينوفو أي 7 بسعر 335 ريال سعودي.

هاتف أبل أيفون 12 بسعر 3,999 ريال سعودي.

هاتف أبل أيفون اس إي بسعر 1,919 ريال سعودي بدلاً من 2,199 ريال.

هاتف أبل أيفون أكس أس بسعر 2,499 ريال سعودي بدلاً من 3,509 ريال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنده تقدم أقوى العروض على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بمناسبة عودة المدارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.