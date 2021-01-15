خطوات الاعتراض على مبلغ حساب المواطن للدفعة 38 عبر الموقع الرسمي ca.gov.sa

خطوات الاعتراض على مبلغ حساب المواطن، حيث أعلن حساب المواطن خلال الساعات القليلة الماضية عن فتح باب التقديم علي الاعتراض الخاص بمبلغ حساب المواطن الدفعة 38، والذي يتم منحه للمستحقين الذين يتوافر بهم شروط الأهلية، وذلك تبعا للقوانين والضوابط الخاصة بحساب المواطن والذي تتيح للمواطنين تقديم الاعتراض علي مبلغ حساب المواطن بعد مرور خمسة أيام الي عملية إيداع مبلغ حساب المواطن، علي أن تستمر عملية الاعتراض لمدة 90 يوما، وبناء عل ذلك يبحث الكثير من الأشخاص الراغبين في تقديم اعتراض علي مبلغ حساب المواطن عن الآلية المتبعة في تقديم الإعتراض، وسوف نعرض الآن الخطوات المحددة لذلك.

الإعتراض علي مبلغ حساب المواطن

يتيح حساب المواطن للمواطنين داخل السعودية إمكانية تقديم إعتراض علي مبلغ حساب المواطن، وذلك تبعا الضوابط الخاصة بالبرنامج، كما يتيح ذلك بشكل إلكتروني للأشخاص لتسهيل عليهم الوقت والجهد، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بحساب المواطن، والذي يتيح أيضا للأشخاص متابعة حالة الإعتراض إلكترونيا، أو من خلال الهاتف حيث يتم التواصل علي الهاتف الخاص بمقدم الطلب، عن طريق إرسال رسالة نصية علي الرقم الخاص به.

خطوات تقديم إعتراض علي مبلغ حساب المواطن

يمكن للراغبين في تقديم إعتراض علي مبلغ حساب المواطن في المدة المحددة، أن يقوموا بإتباع هذه الخطوات لإجراء تقديم الإعتراض.

الدخول إلي البوابة الإلكترونية الخاصة لحساب المواطن .

يتم إختيار إدارة الحساب.

قم بإختيار إدارة حسابي.

إختيار أيقونة تاريخ الإستحقاق.

في حالة كان المواطن لا تنطبق عليه شروط الأهلية، سوف يتم تقديم الأسباب لذلك.

قم بإختيار أيقونة رفع إعتراض.

سوف يتطلب منك إدخال بعض المعلومات الخاصة بك، قم بإدخالها بشكل صحيح والتأكد من صحتها.

قم بالضغط علي إرسال الطلب ليتم إستقباله ومراجعته من قبل حساب المواطن.

في حالة الرغبة في متابعة الطلب يتم إتباع هذه الخطوات ثم الضغط علي قائمة الإعتراضات الخاصة بك، ومن ثم عرض جميع الإعتراضات وكافة التفاصيل حولها.

متابعة الاعتراض في حساب المواطن

عند تقديم المستفيد للإعتراض الخاص بمبلغ حساب المواطن، سوف يتم التواصل معه من خلال إرسال رسالة نصية علي رقم الهاتف الخاص به تشمل كافة التفاصيل، وفي حالة رغب المستفيد بالمتابعة للإعتراض بنفسه، يمكنه ذلك بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بحساب المواطن، والدخول علي قائمة الدفعات المالية الخاصة به في برنامج حساب المواطن، وأكد حساب المواطن أن قائمة الدفعات المالية تتيح المستفيد التعرف علي الدفعات الخاصة به، وملخص الدفعات، والإعتراضات المالية السابق تقديمها علي مبلغ حساب المواطن، كما يمكن المستفيد من خلال الإعتراضات المالية التعرف علي نوع وحالة الإعتراض بالتفاصيل، وكذلك سبب رفع الإعتراض ورفع المرفقات.

شروط الأهلية لحساب المواطن

حدد حساب المواطن للمستحقين للدعم عدد من الشروط والضوابط التي يجب توافرها والتي تتمثل في.