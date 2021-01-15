قرض كاش بدون كفيل وبالتقسيط حتى 10 سنوات من مصرف الراجحي

قرض كاش بدون كفيل وبالتقسيط حتى 10 سنوات من أهم الحلول التمويلية التي يقدمها مصرف الراجحي للأفراد العاملين في القطاع العام أو القطاع الخاص وذلك من خلال مبالغ تمويلية عالية وإجراءات سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة لتنفيذ طلب المنتج، كما يوفر مصرف الراجحي حلول تمويلية مصممة بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية والتي من شأنها تلبية جميع الاحتياجات المالية والشرائية للعملاء، ويأتي مصرف الراجحي ضمن مجموعة من المصارف الإسلامية التي تعمل على توظيف قاعدتها الرأسمالية وخبرتها في مجال التمويل من أجل القيام بدور ريادي وهام فى القطاع الاقتصادي.

قرض كاش بدون كفيل من مصرف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي قرض كاش بدون كفيل وبالتقسيط حتى 10 سنوات بدلا من 8 سنوات حيث صمم هذا المنتج ليكون مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية حيث يلبى هذا القرض كافة الاحتياجات المالية للعميل وذلك من خلال مبالغ تمويلية عالية يحصل عليها العميل من خلال بيع سلع أو أسهم يقوم بشرائها من البنك، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح لك عزيزي القارئ أهم المميزات التي يمكن أن يحصل عليها العميل عند طلب قرض الراجحي الكاش بدون كفيل للأفراد العاملين في القطاع العام أو القطاع الخاص.

قرض شخصي مصمم طبق مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. تمويل فوري لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن. يوفر مصرف الراجحي التمويل الشخصي بمبالغ تمويلية تصل إلى 50 ألف دينار. يمكن أن يصل قيمة القرض إلى 30 ضعف الراتب الشهري للعاملين في القطاع الحكومي و25 ضعف الراتب الشهري للعاملين في القطاع الخاص. يقدم مصرف الراجحي للعميل تأمين تكافلي على الحياة. خيارات للسداد عديدة وأقساط ميسرة تصل حتى 96 شهر للعاملين في القطاع العام و84 شهر للعاملين في القطاع الخاص. يتيح مصرف الراجحي للعميل إمكانية توحيد جميع الإلتزامات المالية بقسط شهري واحد متوافق مع الشريعة الإسلامية. إجراءات سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة لتنفيذ طلب الحصول على التمويل.

طريقة التقديم على طلب القرض الشخصي من مصرف الراجحي ورابط التقديم

يمكن للأفراد من العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص الراغبين في الحصول تمويل الراجحي الكاش بدون كفيل وممن تنطبق عليهم الشروط التقديم عن طريق تسجيل الدخول على رابط القرض الشخصي وتعبئة نموذج طلب التمويل كما يجب على المتقدم تحويل الراتب الشهرى لمصرف الراجحي، وإذا كان المتقدم يعمل لدي جهة غير معتمدة لدي البنك فيشترط أن يقوم المتقدم بالاتصال بأقرب فرع من فروع البنك والتنسيق لزيارة جهة العمل وإعداد طلب إعتماد جهة عمل المتقدم لدي مصرف الراجحي.

الراتب الشهري الأساسي للمتقدم الذي يعمل في القطاع الحكومي يجب ألا يقل عن 300 دينار. إذا كان المتقدم من العاملين في القطاع الخاص يشترط ألا يقل الراتب الشهري الأساسي عن 400 دينار. مدة الخدمة في وظيفة القطاع العام يجب ألا تقل عن 3 أشهر. للمتقدم الذي يعمل في القطاع الخاص يشترط ألا تقل مدة الخدمة في الوظيفة عن 6 أشهر.

تقديم هوية الأحوال المدنية الخاصة بالمتقدم.

يقوم العميل بتقديم تعهد بتحويل راتب أصولي أو اقتطاع.

تقديم إثبات سكن مثل فاتورة الكهرباء أو فاتورة المياه أو هاتف أرضى.

حساب بنكي خاص بالمتقدم وذلك لأخر 6 أشهر.

تقديم أخر قسيمة راتب أو اقتطاع عسكري.

شروط الحصول على تمويل الراجحي الكاش بدون كفيلالمستندات والأوراق المطلوبة