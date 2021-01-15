طرق التواصل مع الديوان الملكي 1442 وخطوات التسجيل في بوابة تواصل، من أكثر الأمور التي يبحث عنها الكثير من المواطنين داخل المملكة السعودية هي طرق التواصل مع الديوان الملكي ومعرفة أرقام الهواتف بجانب معرفة طريقة التسجيل في بوابة تواصل التابعة للديوان الملكي عبر الإنترنت حتى يتمكن من التواصل معهم وتقديم طلب أو شكاوى، لهذا سوف نتعرف من خلال المقال اليوم بشكل تفصيلي على طرق التواصل مع الديوان الملكي.

حيث سهل الديوان الملكي إمكانية التواصل مع العديد من المواطنين داخل المملكة السعودية عبر الإنترنت بخطوات سهلة دون الحاجة إلى الذهاب إلى المقر الرسمي لتقديم شكوى أو استفسار أو تقديم طلب حيث تعمل المملكة السعودية في الوقت الحالي إلى تفعيل جميع الخدمات بشكل إلكتروني لمواصلة عصر التطور التكنولوجي نظراً لرؤيتها 2030

طرق التواصل مع الديوان الملكي

يمكنك التواصل مع الديوان الملكي من خلال بعض أرقام الهواتف التابعة للديوان الملكي من خلال رقم 9 2002 20 أو من خلال الرقم الموحد للدعم الفني التابع للديوان الملكي من خلال الرقم الأرضي 800 400

أو يمكنك التواصل مع الديوان الملكي من خارج المملكة السعودية من خلال رقم الجوال عن طريق الاتصال برقم 9200 3003 حيث يتم استقبال جميع طلبات الديوان الملكي لجميع المكالمات بدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر صباحاً ويكون متوفر على مدار أيام الأسبوع.

التسجيل في بوابة التواصل الديوان الملكي

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى بوابة تواصل الديوان الملكي والبدء في إضافة البيانات المطلوبة وتتضمن ايضا اضافة رقم الهوية والاسم كتابة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف ثم التأكيد على البريد الإلكتروني من خلال كلمة المرور ثم تقوم بالاطلاع على الشروط والأحكام وتوافق عليه وتسجل وأضافة المعلومات التي تتعلق بالطلب أو الشكوى

وتقوم بوضع الأدلة الخاصة بها ثم تقوم بالضغط على أرسلها إلى الديوان الملكي حيث سهل بوابة التواصل الديوان الملكي إمكانية التواصل مع الديوان الملكي بكل سهولة عبر على الانترنت والتسجيل من خلاله حيث يقوم الديوان الملكي باستقبال طلبات تعميد العلاج من داخل وخارج المملكة السعودية والاطلاع على جميع الشكاوى التي تتعلق بالقطاع الحكومي والعام.