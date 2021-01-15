شروط فتح مكتب استقدام عمالة منزلية في السعودية 1442

ما هي شروط فتح مكتب استقدام عمالة منزلية يعتبر ذلك وأحد من ضمن الأسئلة المتعددة التي يطرحها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك من اجل معرفة الشروط وطريقة فتح المكتب الذي يختص في توريد العمالة من الخارج والسائقين للعمل لدي المواطنين والوافدين في المملكة.

مكتب استقدام عمالة منزلية

يعتبر ذلك المكتب هو واحد من ضمن المكاتب التي تمتلك الترخيص ولها حق استقدام العمالة من الخارج من الخارج، وتكون هذه المكاتب تابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهي التي لها الحق في إصدار التراخيص وأيضاً مراقبة هذه المكاتب، وقد خصصت وزارة العمل هذه الخدمة من أجل توفير العديد من الوظائف للمواطنين ضمن خطة المملكة 2030.

شروط فتح مكتب عمالة منزلية

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر وذلك من أجل إصدار الترخيص بفتح المكتب حيث جاءت هذه الشروط في النحو التالي:-

يجب أن يكون المتقدم لفتح المكتب هو مواطن سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون المتقدم حاصل علي شهادة جامعية علي الأقل لفتح المكتب.

يشترط أن لا يقل عمرة عن 30 عاماً عند البدء في فتح المكتب.

ينبغي أن يقدم الشخص خطة عمل للمكتب لمدة عام واحد علي الأقل.

عدم وجود أي من الأحكام القضائية أو الجرائم السابقة علي صاحب المكتب.

يشترط أن يملك المتقدم لفتح المكتب ضمان مالي بقيمة 450 ألف ريال سعودي.

خطوات تقديم طلب فتح مكتب استقدام عمالة منزلية

يتم تقديم الطلب لفتح المكتب إلكترونياً حيث يكون ذلك عن طريق القيام بمجموعة بسيطة من الخطوات التي نعرضها لكم في السطور التالية وهي: