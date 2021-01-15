إصابات كورونا فى أوروبا تتجاوز 30 مليونا

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، بلغت حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا، اليوم الجمعة، 30 مليونا وثلاثة آلاف و905، حتى الساعة 8.00 بتوقيت جرينيتش.
وتجاوز عدد الإصابات فى ألمانيا، المليونين وفق معهد روبرت كوخ للمراقبة الصحية الجمعة فيما دفعت المستشارة الألمانية إلى تشديد "كبير" للقيود للجم انتشار الفيروس.
وأحصت ألمانيا، أكثر الدول تعدادا للسكان فى الاتحاد الأوروبى 22 ألفا و368 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل بذلك مجموع الإصابات إلى مليونين و958.
كما سجلت خلال المدة الزمنية نفسها 1.113 وفاة، ليرتفع بذلك مجموع وفيات "كوفيد-19" إلى 44 ألفا و994.
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