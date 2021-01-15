السعودية تسجل أدنى حصيلة وفيات بكورونا منذ 9 أشهر

جدة - نرمين السيد - ووفقا لبيانات الوزارة فقد "بلغ إجمالى حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة فى المملكة 364.613 حالة، من بينها 1.918 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحى مطمئن، و310 حالات حرجة تتلقى الرعاية فى العنايات المركزة".

وأضافت: "بلغ إجمالى حالات التعافى 356.382 حالة، فى حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6.313 حالة وفاة".

وأكدت الوزارة إلى أن نسبة التعافى من كورونا فى السعودية وصلت إلى 97.74%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 0.52%، ونسبة الوفيات 1.73%.