عمدة واشنطن تدعو الأمريكيين لحضور مراسم تنصيب بايدن من المنزل

جدة - نرمين السيد - وقالت عمدة واشنطن، فى مؤتمر صحفى اليوم الجمعة، إن العديد من الطرق والخدمات تم إقفالها، مشيرة إلى الإجراءات الأمنية التى اتخذتها الشرطة، خلال حفل التنصيب.

وفى وقت سابق، طالبت باوزر، باتخاذ "إجراءات أمنية استثنائية" خلال حفل تنصيب الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، الذى يتم تنظيمه فى 20 يناير الجارى، تحسبا لاضطرابات اجتماعية جديدة فى العاصمة الأمريكية.

ووصفت الديمقراطية بوزر، فى وثيقة منشورة عبر حسابها الرسمى فى "تويتر" حادثة اقتحام مبنى الكابيتول على أيدى مئات من أنصار الرئيس دونالد ترامب، بأنها "تمرد" و"هجوم إرهابى غير مسبوق"، معربة عن قناعة سلطات العاصمة بأن حفل التنصيب الرئاسى الـ59 فى تاريخ الولايات المتحدة يتطلب من أجهزة الأمن طريقة مختلفة للتعامل معه مقارنة مع سابقاته.