وفيات كورونا حول العالم تتجاوز المليونين

جدة - نرمين السيد - ووفقا لبيانات الجامعة، فقد بلغ عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كوفيد-19 فى العالم 2 مليون و905 حالات، بينما إجمالى الإصابات 93 مليونا و418 ألفا و238 إصابة حول العالم.
وكانت منظمة الصحة العالمية، ذكرت يوم الأربعاء الماضى، أن العام الثانى لجائحة فيروس كورونا المستجد قد يكون أشد من عامها الأول.
ونقلت "رويترز" عن مايك رايان المسؤول بالمنظمة أن العام الثانى من الجائحة قد تكون أشد بالنظر إلى حجم انتشارها لاسيما فى نصف الكرة الشمالى، ومع ظهور سلالات من الفيروس أكثر عدوى.
وأوضحت المنظمة فى أحدث بيان لها بشأن الأوبئة والذى أصدرته الليلة الماضية بأنه بعد أسبوعين من تسجيل عدد أقل من الحالات، تم رصد خمسة ملايين إصابة جديدة بالفيروس الأسبوع الماضى.
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