الصحة البحرينية تعلن عن تطور جديد بشأن لقاح فايزر المضاد لـ كورونا

كشفت وزارة الصحة البحرينية عن تأجيل موعد وصول الشحنة الخاصة بالتطعيم المضاد لكورونا " لقاح فايزر" والتي كان مقرا لها الوصول الي البلاد خلال شهر يناير الجاري.

وذكرت الصحة البحرينية في بيان لها انه ستتم إعادة جدولة شحنة التطعيم ، بحسب ما أفادت به الشركة المصنعة وفق عملياتها الخاصة بالإنتاج والتوريد.

كما طمأنت الوزارة البحرينية الجميع حيث قالت أن هذا التأخير لن يؤثر على المواطنين والمقيمين الذين سيتلقون الجرعة الثانية من تطعيم شركة "فايزر-بيونتيك" في الفترة المقبلة حسب المواعيد المقررة نظرًا لتوافر الكمية المطلوبة لهم.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الشركة أبلغت الدول التي طلبت التطعيم بأنها تعمل على زيادة انتاجها في تصنيع التطعيم ضد فيروس كورونا، بما يكفي لتغطية الطلبات من كافة دول العالم، على أن يتم تسليم الكميات المطلوبة في وقت لاحق.

وتعد مملكة البحرين من أوائل الدول التي قامت بطلب التطعيمات من الشركة المذكورة تماشيًا مع خططها الاستباقية للتعامل مع الفيروس.