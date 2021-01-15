اكدت " نقابة الصحفين" اللبنانية حرصها الكامل على كرامة الجيش اللبناني ودوره الوطني في هذه الظروف الصعبة، قيادة وضباطا ورتباء وأفرادا، مع الإشارة الى أن علاقة الصحافة والاعلام مع مؤسسة الجيش ما زالت مبنية على الاحترام المتبادل.
جاء ذلك في أول رد فعل لنقابة الصحفيين اللبنانيين علي الاخبار المتداولة بشأن استدعاء الصحفي رضوان مرتضى الى وزارة الدفاع للتحقيق معه بسبب الإساءة الى قيادة الجيش.
فيما شددت النقابة علي موقفها الثابت والدائم الذي سبق واتخذته في جميع الاستحقاقات المشابهة، هو أن الصحفي لا يمثل إلا أمام محكمة المطبوعات.
كما ناشدت النقابة اللبنانية قيادة الجيش احترام قرار النقابة، واعتماده في أي مراجعة قضائية تخصها مع رجال الاعلام، خاصة أن الزميل مرتضى أعلن استعداده للمثول أمام القضاء في حال الادعاء عليه بحسب البيان الصادر عن النقابة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد إهانته للجيش.. أول تعليق من "الصحفيين" اللبنانية على توقيف رضوان مرتضى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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