بيان مهم من البنتاجون بشأن ضم إسرائيل لمنطقة القيادة المركزية بالشرق الأوسط

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" نقل إسرائيل من مسؤولية القيادة الأوروبية إلى منطقة القيادة المركزية "سينتكوم" التي تشمل الشرق الأوسط.
وقال بيان صادر عن البنتاجون إن الرئيس الامريكي دونالد ترامب أمر بنقل إسرائيل من منطقة عمليات القيادة الأوروبية للقوات الأمريكية إلى منطقة عمليات القيادة المركزية، وفقا لموقع "ذا هيل".
وذكر البيان أن تخفيف التوترات بين إسرائيل وجيرانها العرب في أعقاب "اتفاقات ابراهام" الأخيرة، أدى إلى توفير فرصة استراتيجية للولايات المتحدة لتوحيد الشركاء الأساسيين لمواجهة التهديدات المشتركة في الشرق الأوسط.
وشددت الوزارة على أن إسرائيل شريك استراتيجي، وأن الخطوة ستوفر فرصة إضافية للتعاون بين شركاء القيادة المركزية مع الحفاظ على التنسيق المكثف بين تل أبيب والحلفاء الأوروبيين.
كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" كشفت عن أن ترامب أمر بإضافة إسرائيل إلى منطقة القيادة المركزية "سينتكوم" بدلا من القيادة الأوروبية.
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