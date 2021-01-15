وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 2 مليون حالة

تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في دول العالم حاجز الـ2 مليون حالة، وفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأميركية.
وذكرت الجامعة الأمريكية، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم بلغ 2 مليون و905 حالات.
فيما وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في أكثر من 210 دول ومناطق حول العالم إلى 93 مليونا و418 ألفا و238 إصابة.
يأتي ذلك وسط مخاوف من وجود طفرات لفيروس كورونا في عدد من الدول أكثر انتشارا.
تزامن ذلك مع وصول خبراء منظمة الصحة العالمية إلى الصين للتحقيق في منشأ وباء فيروس كورونا، وسط أبحاث على السلالات المتحورة من الفيروس.
وفي وقت سابق، قالت المنظمة إن العام الثاني من انتشار جائحة كورونا، قد يكون أشد من العام الأول.
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