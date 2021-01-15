قرارات جديدة من الرئيس اليمني

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور قرارا هاما حمل رقم (٢) لسنة ٢٠٢١م حيث قضي المادة الاولي منه بتعين كل من د. أحمد عبيد بن دغر و عبدالله محمد ابو الغيث و وحي طه عبدالله جعفر امان في مجلس الشورى.

فيما نصت المادة الاولي من القرار الجمهوري رقم (٢) لسنة ٢٠٢١م علي تعيين د. علي أحمد ناصر الاعوش سفيرًا بوزارة الخارجية.

كما صدر قرار رئاسي اخر حمل رقم (١) لسنة 2021م قضت المادة الاولي منه بتعين مطيع احمد قاسم دماج أمينًا عامًا لمجلس الوزراء.

ونص القرار الرئاسي علي ان يتم العمل بتلك القرارات من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.