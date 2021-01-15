باريس سان جرمان يعلن إصابة مدربه الجديد بكورونا

أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي الجمعة، إصابة مدربه الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو بفيروس كورونا المستجد.
وأشار نادي العاصمة الفرنسية في حسابه على تويتر إلى أن المدرب الذي استلم منصبه مطلع يناير الحالي "سيحترم الحجر الصحي" على أن يشرف على الفريق مساعداه خيسوس بيريز وميغيل داغوستيو في المباراة ضد انجيه المقررة السبت ضمن المرحلة العشرين من بطولة فرنسا.
وأضاف "خضع بوتشيتينو لفحص للكشف عن كوفيد-19 فجاءت نتيجته ايجابية. سيخضع للبروتوكول الصحي المعتمد".
ويعاني ثلاثة لاعبين حاليا من فيروس كورونا المستجد ضمن تشكيلة باريس سان جرمان وهم البرازيلي رافينيا، الألماني ثيلو كيهلر والشاب كولين داغبا وسيغيبون أيضا عن المباراة ضد انجيه.
وخاض سان جرمان 3 مباريات حتى الان باشراف بوكيتينو فتعادل مع سانت اتيان 1-1، وفاز على بريست 3-صفر وتوج بكأس الأبطال على حساب مرسيليا 2-1 الأربعاء الماضي.
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