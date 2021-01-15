السلطة الفلسطينية تحدد مواعيد الانتخابات الرئاسية والتشريعية

أعلنت السلطة الفلسطينية اليوم الجمعة، أنها ستجري أول انتخابات على المستوى الوطني منذ أكثر من عشر سنوات.

وقال مرسوم نشره مكتب عباس إن السلطة الفلسطينية، التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، ستجري انتخابات تشريعية ورئاسية في 22 مايو و31 يوليو على الترتيب. وأوضح المرسوم: "وجه الرئيس لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة كافة للبدء بإطلاق حملة انتخابية ديمقراطية في جميع محافظات الوطن" في إشارة إلى الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.

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