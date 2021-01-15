الرئيس الفلسطينى يصدر مرسوما بتحديد مواعيد إجراء الانتخابات العامة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإنه بموجب المرسوم ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021، والرئاسية بتاريخ 31/7/2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعى المرحلة الأولى فى تشكيل المجلس الوطنى الفلسطينى. وبحسب المرسوم، يتم استكمال المجلس الوطنى فى 31/8/2021 وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطنى حيثما أمكن. جاء ذلك فى أعقاب استقبال عباس لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، مساء اليوم، فى مقر الرئاسة بمدينة رام الله، حيث وجه الرئيس لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة كافة للبدء بإطلاق حملة انتخابية ديمقراطية فى جميع محافظات الوطن، بما فيها القدس، والشروع فى حوار وطنى يركز على آليات هذه العملية.

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