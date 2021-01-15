أخف من نزلة برد أو قاتل متوحش.. كيف سيبدو كوفيد -19 بعد سنوات من الآن؟

يتوقع الكثيرون أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قد يرافقنا لفترة طويلة، وحتى لو حدث ذلك؛ فإن الأخبار الجيدة تقول إنه قد ينتهي به الأمر إلى مجرد مرض خفيف، ونادرا ما قد يؤدي إلى الموت.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، تجد النظرية صدى واسعًا في أنماط علم الأوبئة التي كانت تتبعها في السابق 4 فيروسات كورونا أخرى، وكلها كانت متداولة لفترة طويلة جدا في الواقع، إنها متوطنة، ما يعني أن معظم الناس يصابون ويطورون مناعة أثناء الطفولة تحمي من الأمراض الخطيرة (على الرغم من عدم تكرار العدوى) مثل البالغين.

وقاد هذا المسار فريقا من الباحثين إلى تصميم نموذج لما قد يحدث في النهاية مستقبلا إذا تعرض معظم الأشخاص بالمثل لفيروس كورونا الجديد أثناء الطفولة.

وقالت مؤلفة الدراسة جيني لافين، باحثة ما بعد الدكتوراه في قسم البيولوجيا في جامعة إيموري في أتلانتا: "في الغالبية العظمى من الحالات، لا تسبب فيروسات كورونا البشرية المتوطنة سوى نزلة برد، بمعنى عدوى في الجهاز التنفسي العلوي".

وأضافت أنه يعتقد أن نحو 15% من نزلات البرد الشائعة لدى البالغين يمكن أن تعزى إلى فيروس التهاب الكبد الوبائي.

وأشارت لافين إلى "أنها تؤدي في بعض الأحيان إلى التهابات الجهاز التنفسي السفلي، خاصة عند الأطفال الصغار وكبار السن". وفقط في حالات نادرة، بين الفئات الضعيفة بشكل خاص، تؤدي إلى أمراض أكثر خطورة.

وقالت: "يبدو من المرجح أن ينتهي الأمر بكوفيد-19 بهذه الطريقة". وأن متى سيحدث ذلك بالضبط هو مجرد تخمين، حيث تتراوح التوقعات عموما من سنة إلى 10 سنوات. وهناك دائما احتمال ألا يحدث ذلك على الإطلاق".

واستشهدت لافين بعدد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على التطورات المستقبلية. وأحد هذه العوامل هو مدى سرعة انتشار الفيروس في المستقبل القريب. والعامل الآخر هو مدى سرعة تلقيح الناس في الأشهر المقبلة. ويبقى أيضا أن نرى عدد الإصابات و/ أو اللقاحات التي ستكون مطلوبة في نهاية المطاف لتحفيز مناعة قوية ودائمة.

وهناك مشكلة أخرى وهي إلى أي مدى يمكن للعدوى الطبيعية و/ أو اللقاحات أن تمنع انتقال الفيروس تماما، مقابل المدة التي يكون فيها أي منهما قادرا على منع المرض الخطير الذي يمكن أن يتطور بعد الإصابة.

إن الفكرة القائلة بأن الفيروس التاجي الجديد سيصبح بالفعل وبائيا ومعتدلا تستند إلى الافتراض الأساسي بأن المرض يستمر في الظهور بشكل معتدل نسبيا، أو حتى من دون أعراض، بين معظم الأطفال والمراهقين المصابين.

وحذرت لافين مع ذلك: "إذا أصبحت العدوى لدى الأطفال أكثر حدة مما هي عليه الآن، فإن ذلك سيكون علامة سيئة. ليس لدينا سبب للشك في أن هذا سيحدث، لكن السيناريو على المدى الطويل سيكون أكثر قتامة إذا حدث ذلك".

ويمكن للفيروس أن يتحور بطريقة تقوض تطوير مناعة واسعة النطاق. وقالت لافين: "طالما أن التطور الفيروسي يحدث ببطء بدرجة كافية بحيث يتعرض الناس لمتغيرات جديدة بينما لا يزال لديهم بعض المناعة التي تمنع المرض من التطعيم و/ أو التعرض للمتغيرات السابقة، فإننا نتوقع أن يظل المرض معتدلا".

لكنها أشارت إلى أن هناك شيئا واحدا واضحا: "يمكننا التأثير على طريق التوطن". وإحدى الطرق هي الحفاظ على معدلات انتقال منخفضة قدر الإمكان حتى ينتشر التطعيم على نطاق واسع، "لتقليل الوفيات والحيلولة دون الإرباك الهائل لأنظمة المستشفيات".

وأوضحت لافين أن هناك طريقة أخرى وهي التطعيم، "خاصة إذا كنت معرضا لخطر أكبر للإصابة بمرض خطير. في حين أنه من المحتمل أن يصاب الجميع بهذا الفيروس في مرحلة ما حتى بعد التطعيم، فمن المرجح جدا أن يقلل اللقاح من الأعراض" .

وهذه النقطة الأخيرة رددها الدكتور ساندرو سينتي، أستاذ الطب الباطني والأمراض المعدية في طب ميشيجان في جامعة ميشيجان، في آن أربور.

وقال "هذه دراسة نموذجية، وهذا منطقي. لكن الجدول الزمني يمتد من خمس إلى عشر سنوات. بمرور الوقت، يمكن أن يحدث التغيير في مظهر المرض من دون أي من عمليات توزيع اللقاح التي ننشرها الآن. ولكن، في غضون ذلك، يمكن أن يموت الملايين من الناس".

وشدد سينتي: "لذلك يجب ألا يعتقد الناس أنهم ليسوا بحاجة إلى الحصول على اللقاح. اللقاحات في الوقت الحالي مهمة للغاية. إنه يأمل قليلا أن نقول إن هذا لن يدوم إلى الأبد، وهذه ليست استراتيجية يمكن اعتمادها. اللقاحات هي الاستراتيجية الفعلية".