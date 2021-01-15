تصريح صادم من الصحة العالمية عن أول إصابة بكورونا في العالم

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن العالم قد لا يجد أبدا "المريض صفر" الذي أصيب بفيروس كورونا خلال عملية البحث عن منشأ "كوفيد -19".
جاء ذلك على لسان "ماريا فان كيركوف" خبيرة الأوبئة الأمريكية والمسؤولة في منظمة الصحة العالمية، وفقا لـ"روسيا اليوم".
وتزامن ذلك مع استعداد فريق منظمة الصحة العالمية المعني بالتحقيق في منشأ فيروس كورونا، لعقد اجتماع مع المسؤولين الصينيين في ووهان، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في 2019.
وأعلنت الصين، أمس الخميس، وصول فريق منظمة الصحة العالمية إلى ووهان للتحقيق في منشأ الفيروس.
ومن المقرر أن يقضي الفريق الطبي نحو شهر في المدينة الصينية التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى.
في سياق آخر، رفضت الصحة العالمية اعتبار طلب شهادة التلقيح ضد فيروس كورونا كشرط للسفر بين الدول.
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