بحضور زعيمها.. كوريا الشمالية تستعرض أقوى سلاح في العالم.. شاهد

في عرض عسكري مهيب حضره الزعيم كيم جونج أون، كشفت كوريا الشمالية عما وصفته بـ"أقوى سلاح في العالم"، وهو صاروخ باليستي يطلق من الغواصات،. وأظهر استعراض عسكري ضخم في كوريا الشمالية بمناسبة اختتام مؤتمر حزب العمال الحاكم و الصاروخ الباليستي الجديد الذي أُطلق من غواصة "SLBM". وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أنه "اقوى سلاح في العالم" ويشكل دليلا على قوة جيش كوريا الشمالية. وكشفت الوكالة عن عرض عدد من الصواريخ خلال الحدث الضخم تحت إشراف الزعيم كيم جونج أون. ويأتي الاستعراض العسكري قبل أيام من تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. وتظهر اللقطات تجمع آلاف الجنود وحشود تلوح بالأعلام، مع عرض صواريخ كبيرة الحجم مطلية باللون الأبيض والأسود، وسط تحية الزعيم كيم جونج أون.

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