فى أول اتصال بينهما .. مايك بنس يهنئ نائبة بايدن بالفوز

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك"، صرح شخصان مطلعان على المحادثة، بأن بنس قدم فى المكالمة التهانى لهاريس على فوزها فى الانتخابات الرئاسية.

يأتى هذا مع استمرار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، فى عدم تواصله مع الرئيس المنتخب، جو بايدن، وتشكيكه فى شرعية فوزه بالانتخابات.

ووصف أحد الأشخاص المطلعين على المحادثة التى أجريت ظهر اليوم الخميس بأنه كان "اتصالا جيدا، إذ هنأ مايك بنس فيها خليفته كامالا هاريس، كما أنه عرض تقديم المساعدة لها".

وسيحضر بنس حفل تنصيب جو بايدن فى 20 يناير، والذى يرفض ترامب حضوره.