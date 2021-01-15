جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك"، صرح شخصان مطلعان على المحادثة، بأن بنس قدم فى المكالمة التهانى لهاريس على فوزها فى الانتخابات الرئاسية.
يأتى هذا مع استمرار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، فى عدم تواصله مع الرئيس المنتخب، جو بايدن، وتشكيكه فى شرعية فوزه بالانتخابات.
ووصف أحد الأشخاص المطلعين على المحادثة التى أجريت ظهر اليوم الخميس بأنه كان "اتصالا جيدا، إذ هنأ مايك بنس فيها خليفته كامالا هاريس، كما أنه عرض تقديم المساعدة لها".
وسيحضر بنس حفل تنصيب جو بايدن فى 20 يناير، والذى يرفض ترامب حضوره.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى أول اتصال بينهما .. مايك بنس يهنئ نائبة بايدن بالفوز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.