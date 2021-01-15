عاجل .. انفجار يهز منطقة الميادين بريف دير الزور الشرقى فى سوريا

جدة - نرمين السيد - نقلت شبكة "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الجمعة، عن المرصد السورى لحقوق الإنسان، وقوع انفجار بمنطقة الميادين بريف دير الزور الشرقى التى تخضع لسيطرة ميليشيات تابعة لإيران.





وقبل ثلاثة أيام، أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بأن غارات جوية استهدفت مواقع للحرس الثورى الإيرانى فى البوكمال بمحافظة دير الزور السورية. وقال المرصد، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إن الغارات فى البوكمال استهدفت مواقع تحت سيطرة إيرانية كاملة، مشيرا إلى أنها وقعت بعد دخول صواريخ من العراق إلى سوريا.

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